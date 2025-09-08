Rätsel um schwer verletzten Fußgänger in Innsbruck

Was ist da nur passiert? Ein schwer verletzter Fußgänger, der sich nicht mehr genau erinnern konnte, was ihm passiert war, tauchte am Montag in Innsbruck auf. Die Polizei versucht nun, die Hintergründe zu klären.
Gegen 12.25 Uhr kam der Mann einer unbeteiligten Verkehrsteilnehmerin in Innsbruck auf der Brennerstraße entgegen, konkret auf Höhe von Kilometer 2,6.
Nur vage Angaben des Mannes
Offenbar hatte der Fußgänger zuvor schwere Verletzungen erlitten. Der Mann konnte lediglich angeben, dass er von einem Auto angefahren worden sei. Ein genauer Unfallort ließ sich bisher nicht ermitteln. Der Mann wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
Um zweckdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhaltes an die Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel. 059133/7591) wird ersucht.
