Flugzeug rollte über die Landebahn hinaus

Großer Schreck in Hofkirchen im Traunkreis: Ein mit zwei Personen besetztes Leichtflugzeug rollte am Montag bei der Landung über das Rollfeld hinaus. Feuerwehr, Rettung, Polizei und eine Helikopter-Crew wurden alarmiert.
Es war eine brenzlige Situation, die sich am Montag, kurz vor 15 Uhr, auf dem Flugplatz in Hofkirchen im Traunkreis zugetragen hat. Ein Leichtflugzeug mit zwei Insassen rollte nach der Landung über das Rollfeld hinaus in einen Acker.
Schwierigkeiten beim Bremsen
Offenbar hatte es beim Bremsmanöver Probleme gegeben, deren genaue Ursache noch ermittelt werden muss. Dabei soll auch ein Reifen geplatzt, das Leichtflugzeug zur Seite gekippt sein.
Unverletzt
Sofort wurden Feuerwehr, Rettung, Polizei und ein Rettungshubschrauber alarmiert. Nach kurzer Zeit dann aber kollektives Aufatmen: Beide Insassen waren unverletzt. Das Flugzeug wurde dann in den Hangar verfrachtet. Nach nur einer halben Stunde konnte der Einsatz bereits wieder beendet werden.
