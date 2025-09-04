Darum sollten Sie öfter die Wanderschuhe schnüren

Wandern ist mehr als nur ein Freizeitvergnügen. Es ist eine sanfte, aber wirksame Form der Bewegungstherapie. Laut Studien können sich dadurch etliche Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes Typ-2 reduzieren. Der gesamte Körper wird gefordert, die Muskulatur gestärkt und die Gelenke bewegt. Vor allem das Bergaufgehen ist ein effektives Ausdauertraining, das den Ruhepuls senkt, den Blutdruck positiv beeinflusst und den Stoffwechsel angeregt.