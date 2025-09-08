Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Live ab 21 Uhr

Quotenbringer Kickl beendet ORF-„Sommergespräche“

Innenpolitik
08.09.2025 17:22
(Bild: EPA/MAX SLOVENCIK)

Finale der ORF-„Sommergespräche“: Bei Moderator Klaus Webhofer ist am heute Abend FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Gast. Los geht‘s um 21 Uhr in ORF 2. 

0 Kommentare

In einem Jahr tiefgreifender politischer Umbrüche stand Kickl kurz davor, als erster FPÖ-Politiker das Amt des Bundeskanzlers zu übernehmen. Doch nach dem Scheitern der Regierungsverhandlungen mit der ÖVP am 12. Februar bleibt der Chef der mittlerweile stärksten Parlamentspartei in Opposition.

Kickl machte sich medial zuletzt recht rar
Wie geht Kickl persönlich mit dieser Wendung um? Welchen Kurs schlägt er mit den Freiheitlichen ein und welche Machtoptionen stehen ihm nun offen? Lange hat er sich in den Medien rar gemacht, nun stellt sich Kickl dem ORF-„Sommergespräch“.

„Es ist aus Sicht der FPÖ und Kickl auch gar nicht notwendig, jetzt dauernd laut in der Öffentlichkeit aufzutreten. Der Partei geht es mit Blick auf die Umfragen sehr gut und auch Gegenkandidaten zu Kickl sind nicht in Sicht“, analysiert Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik für den ORF.

Zitat Icon

Kickl und die FPÖ machen das, was sie können – Oppositionsarbeit. Das sehen wir im Parlament sehr deutlich anhand von Anfragen und Petitionen oder im Bestreben nach einem U-Ausschuss.

Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik

Moderiert wird dieses wieder von ORF-Innenpolitikchef Klaus Webhofer. Spannend wird sein, ob Kickl seinem Ruf als quotenstarker Interviewgast gerecht wird und womöglich Platz eins übernehmen wird.  

Auch das letzte ORF-„Sommergespräch“ im heurigen Jahr wird wieder von ORF-Innenpolitikchef Klaus ...
Auch das letzte ORF-„Sommergespräch“ im heurigen Jahr wird wieder von ORF-Innenpolitikchef Klaus Webhofer moderiert.(Bild: ORF/Klaus Titzer)

Bis zu 576.000 sahen Stocker – lockt Kickl mehr Zuschauer an?
Durchschnittlich 531.000 Personen sahen das „Sommergespräch“ am vergangenen Montag mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Das entspreche laut ORF-Aussendung einem Marktanteil von 23 Prozent. Bei Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) waren es durchschnittlich 456.000, bei Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) durchschnittlich bis zu 476.000 Zuseher. Bei Grünen-Chefin Leonore Gewessler sahen durchschnittlich 464-000 zu.

Lesen Sie auch:
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker bei Klaus Webhofer im ORF-Sommergespräch
ORF-Sommergespräch
Stocker: „Pensionen unter Inflation abschließen“
01.09.2025
Wohnpaket im Herbst
Babler: „Greifen erstmals in freie Mieten ein“
25.08.2025
„Kommt darauf an ...“
Bundesheer-Friedenseinsatz in der Ukraine?
18.08.2025
Gewessler im ORF
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse ...“
11.08.2025

Kickl kam im vergangenen Jahr (von Startplatz drei) mit 933.000 Zuschauern als einziger in die Top Ten der meistgesehenen „Sommergespräche“ aller Zeiten. Dort belegt er aktuell drei Plätze – nur Heinz-Christian Strache, seinen Vorgänger an der blauen Parteispitze, hat Kickl bisher quotentechnisch nicht eingeholt.

Nur Kurz und Strache knackten bisher die Millionen-Marke
In den Top Ten der quotenstärksten „Sommergespräche“ liegt derzeit der damalige ÖVP-Chef Sebastian Kurz gleich auf den Plätzen eins und zwei mit seinen Interviews 2017 (1,073 Millionen) und 2019 (1,024 Mio.), dahinter Strache aus 2015 (1,007 Mio.). Dahinter noch einmal Kurz 2021 (944.000) und Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) 2017 (943.000), dann kommt Kickl mit seinem bisher meistgesehenen „Sommergespräch“ aus dem Jahr 2024.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.062 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.304 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.341 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1654 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1402 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1176 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Innenpolitik
Live ab 21 Uhr
Quotenbringer Kickl beendet ORF-„Sommergespräche“
US-Gericht bestätigt
Trump muss Millionen wegen Verleumdung zahlen
Streit um Pensionen
Seniorenrat will volle Inflationsabgeltung
Krone Plus Logo
Elektronischer Krieg
Wie Russland in Osteuropa GPS-Navigation lahmlegt
„Konfrontationskurs“
Medwedew unterstellt Finnland, Krieg vorzubereiten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf