Quotenbringer Kickl beendet ORF-„Sommergespräche“

Kickl machte sich medial zuletzt recht rar

Wie geht Kickl persönlich mit dieser Wendung um? Welchen Kurs schlägt er mit den Freiheitlichen ein und welche Machtoptionen stehen ihm nun offen? Lange hat er sich in den Medien rar gemacht, nun stellt sich Kickl dem ORF-„Sommergespräch“.

„Es ist aus Sicht der FPÖ und Kickl auch gar nicht notwendig, jetzt dauernd laut in der Öffentlichkeit aufzutreten. Der Partei geht es mit Blick auf die Umfragen sehr gut und auch Gegenkandidaten zu Kickl sind nicht in Sicht“, analysiert Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik für den ORF.