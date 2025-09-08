Quotenbringer Kickl beendet ORF-„Sommergespräche“

Finale der ORF-„Sommergespräche“: Bei Moderator Klaus Webhofer ist am heute Abend FPÖ-Chef Herbert Kickl zu Gast. Los geht‘s um 21 Uhr in ORF 2.
In einem Jahr tiefgreifender politischer Umbrüche stand Kickl kurz davor, als erster FPÖ-Politiker das Amt des Bundeskanzlers zu übernehmen. Doch nach dem Scheitern der Regierungsverhandlungen mit der ÖVP am 12. Februar bleibt der Chef der mittlerweile stärksten Parlamentspartei in Opposition.
Kickl machte sich medial zuletzt recht rar
Wie geht Kickl persönlich mit dieser Wendung um? Welchen Kurs schlägt er mit den Freiheitlichen ein und welche Machtoptionen stehen ihm nun offen? Lange hat er sich in den Medien rar gemacht, nun stellt sich Kickl dem ORF-„Sommergespräch“.
„Es ist aus Sicht der FPÖ und Kickl auch gar nicht notwendig, jetzt dauernd laut in der Öffentlichkeit aufzutreten. Der Partei geht es mit Blick auf die Umfragen sehr gut und auch Gegenkandidaten zu Kickl sind nicht in Sicht“, analysiert Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik für den ORF.
Kickl und die FPÖ machen das, was sie können – Oppositionsarbeit. Das sehen wir im Parlament sehr deutlich anhand von Anfragen und Petitionen oder im Bestreben nach einem U-Ausschuss.
Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik
Moderiert wird dieses wieder von ORF-Innenpolitikchef Klaus Webhofer. Spannend wird sein, ob Kickl seinem Ruf als quotenstarker Interviewgast gerecht wird und womöglich Platz eins übernehmen wird.
Bis zu 576.000 sahen Stocker – lockt Kickl mehr Zuschauer an?
Durchschnittlich 531.000 Personen sahen das „Sommergespräch“ am vergangenen Montag mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Das entspreche laut ORF-Aussendung einem Marktanteil von 23 Prozent. Bei Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) waren es durchschnittlich 456.000, bei Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) durchschnittlich bis zu 476.000 Zuseher. Bei Grünen-Chefin Leonore Gewessler sahen durchschnittlich 464-000 zu.
Kickl kam im vergangenen Jahr (von Startplatz drei) mit 933.000 Zuschauern als einziger in die Top Ten der meistgesehenen „Sommergespräche“ aller Zeiten. Dort belegt er aktuell drei Plätze – nur Heinz-Christian Strache, seinen Vorgänger an der blauen Parteispitze, hat Kickl bisher quotentechnisch nicht eingeholt.
Nur Kurz und Strache knackten bisher die Millionen-Marke
In den Top Ten der quotenstärksten „Sommergespräche“ liegt derzeit der damalige ÖVP-Chef Sebastian Kurz gleich auf den Plätzen eins und zwei mit seinen Interviews 2017 (1,073 Millionen) und 2019 (1,024 Mio.), dahinter Strache aus 2015 (1,007 Mio.). Dahinter noch einmal Kurz 2021 (944.000) und Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) 2017 (943.000), dann kommt Kickl mit seinem bisher meistgesehenen „Sommergespräch“ aus dem Jahr 2024.
Kommentare
