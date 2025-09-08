Habe ich Migräne oder nur Kopfschmerzen?

Die präzise Unterscheidung ist sehr wichtig, denn auch viele andere Kopfschmerzformen sowie Folgeerscheinungen von anderen Erkrankungen können durch zu viel Arbeit am Handy oder Bildschirm provoziert werden. Dazu zählen etwa die ungünstige Haltung beim Tippen und langem Sitzen im Sinne von Spannungskopfschmerzen und Verspannungen im Nacken-/Kopfbereich. Auch das blaue Licht kann eine Überanstrengung für die Augen sowie eine Reizüberflutung darstellen und gilt als Trigger für Migräneattacken.