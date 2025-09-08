Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leser fragen

Habe ich Migräne oder nur Kopfschmerzen?

Gesund
08.09.2025 06:30
Bei häufigen Kopfschmerzen immer einen Arzt aufsuchen!
Bei häufigen Kopfschmerzen immer einen Arzt aufsuchen!(Bild: Photographee.eu/stock.adobe.com)

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Robert W. (42): Ich dachte immer, ich habe einfach oft normale Kopfschmerzen durch den Computer und Handy, meine Partnerin meinte, es ist aber vielleicht Migräne. Woran kann ich selbst einen Unterschied merken?

0 Kommentare

Primaria Dr. Jasmin Kechvar, FÄ für Neurologie, Evangelischen Krankenhaus in Wien: Viel Zeit am Handy oder PC Bildschirm kann Kopfweh auslösen. Grundsätzlich sollte jeder häufig auftretende Kopfschmerz von einem Facharzt für Neurologie zuerst genau abgeklärt werden, um die passende Therapie festlegen zu können.

Neben einer neurologischen Untersuchung werden dabei auch ein Blutbild und eine Bildgebung vom Gehirn erstellt, um andere Ursachen auszuschließen. In manchen Fällen ist auch eine augenärztliche Untersuchung erforderlich!

So wird Migräne definiert
Gemäß Internationaler Kopfschmerzklassifikation (ICHD) sind die genauen Kriterien für Migräne wie folgt: Für eine Migräne ohne Aura ist es das Auftreten von mindestens fünf Attacken, die bestimmte Eigenschaften aufweisen, wie Kopfschmerzen, die 4 bis 72 Stunden andauern und bei denen mindestens zwei der folgenden Merkmale zutreffen: einseitige Lokalisation, pulsierender Charakter, mittlere bis starke Intensität und Verstärkung durch körperliche Aktivität. Zusätzlich müssen Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlichkeit vorhanden sein.

Haben Sie Fragen?

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Die präzise Unterscheidung ist sehr wichtig, denn auch viele andere Kopfschmerzformen sowie Folgeerscheinungen von anderen Erkrankungen können durch zu viel Arbeit am Handy oder Bildschirm provoziert werden. Dazu zählen etwa die ungünstige Haltung beim Tippen und langem Sitzen im Sinne von Spannungskopfschmerzen und Verspannungen im Nacken-/Kopfbereich. Auch das blaue Licht kann eine Überanstrengung für die Augen sowie eine Reizüberflutung darstellen und gilt als Trigger für Migräneattacken.

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Autoimmunhepatitis
Symptome & Behandlung der seltenen Lebererkrankung
Kinderunfälle steigen
Warum es zu Hause am gefährlichsten ist
Tipps von Experten
So bleiben Sie gesund im Urlaub und auf Reisen
Klein, aber mächtig
Multitalent Schilddrüse: So wichtig ist das Organ
Kardiale Amyloidose
Wie man seltene Krankheit erkennt und behandelt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
342.260 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
152.124 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
141.680 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1467 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1367 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1142 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Gesund
Leser fragen
Habe ich Migräne oder nur Kopfschmerzen?
Krone Plus Logo
Lügen und Vertuschung
Die geheime Krankenakte der Männer im Weißen Haus
Viele Kinder betroffen
Häufig im Herbst: Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit
Krone Plus Logo
Wie es wirkt
Neues Alzheimer-Medikament nun auch in Österreich
Übelastung macht krank
Die besten Tipps gegen Überforderung und Stress

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf