Neue Lampedusa-Welle
Bootsmigrant berichtet: „Auf uns wurde geschossen“
Migranten, die in der Nacht auf Montag auf der italienischen Insel Lampedusa ankamen, berichteten, dass während der Überfahrt aus Nordafrika auf sie geschossen wurde. Und zwar mutmaßlich von der libyschen Küstenwache.
„Etwa 30 Minuten nach dem Verlassen des libyschen Zahra näherte sich plötzlich ein großes libysches Boot, und jemand eröffnete das Feuer auf uns“, sagte ein Migrant aus einer Gruppe Ägypter und Somalier, die am Montag in Lampedusa eintrafen.
1500 Menschen auf Lampedusa eingetroffen
Seit Sonntag landeten circa 700 Migranten mit insgesamt elf Booten auf der Insel. Einige von ihnen haben bereits Lampedusa in Richtung Sizilien und dem italienischen Festland verlassen. Am Montag befanden sich nach der neuen Ankunftswelle insgesamt immer noch 1531 Menschen im Aufnahmelager von Lampedusa.
45.694 Migranten sind seit Anfang 2025 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien eingetroffen – im Vergleichszeitraum 2024 waren es 44.271 gewesen, teilte das italienische Innenministerium mit. Die meisten in Italien eingetroffenen Migranten stammen aus Bangladesch, Ägypten, Eritrea und Pakistan.
