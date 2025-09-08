Vorteilswelt
Neue Lampedusa-Welle

Bootsmigrant berichtet: „Auf uns wurde geschossen“

Ausland
08.09.2025 20:27
Ein Boot mit Migranten auf der italienischen Insel Lampedusa (Archivbild)
Ein Boot mit Migranten auf der italienischen Insel Lampedusa (Archivbild)(Bild: APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI)

Migranten, die in der Nacht auf Montag auf der italienischen Insel Lampedusa ankamen, berichteten, dass während der Überfahrt aus Nordafrika auf sie geschossen wurde. Und zwar mutmaßlich von der libyschen Küstenwache. 

„Etwa 30 Minuten nach dem Verlassen des libyschen Zahra näherte sich plötzlich ein großes libysches Boot, und jemand eröffnete das Feuer auf uns“, sagte ein Migrant aus einer Gruppe Ägypter und Somalier, die am Montag in Lampedusa eintrafen.

1500 Menschen auf Lampedusa eingetroffen
Seit Sonntag landeten circa 700 Migranten mit insgesamt elf Booten auf der Insel. Einige von ihnen haben bereits Lampedusa in Richtung Sizilien und dem italienischen Festland verlassen. Am Montag befanden sich nach der neuen Ankunftswelle insgesamt immer noch 1531 Menschen im Aufnahmelager von Lampedusa.

Lesen Sie auch:
Wegen ihrer Gastfreundschaft soll die Insel Lampedusa nun UNESCO-Kulturerbe werden.
„Gastfreundschaft“
Lampedusa soll UNESCO-Kulturerbe werden
26.08.2025
UNO reagiert bestürzt
20 Migranten tot: Wieder Tragödie vor Lampedusa
13.08.2025
An Schlauch geklammert
Mädchen überlebte allein Schiffbruch vor Lampedusa
11.12.2024

45.694 Migranten sind seit Anfang 2025 nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien eingetroffen – im Vergleichszeitraum 2024 waren es 44.271 gewesen, teilte das italienische Innenministerium mit. Die meisten in Italien eingetroffenen Migranten stammen aus Bangladesch, Ägypten, Eritrea und Pakistan.

Porträt von krone.at
krone.at
