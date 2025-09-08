Bootsmigrant berichtet: „Auf uns wurde geschossen“

1500 Menschen auf Lampedusa eingetroffen

Seit Sonntag landeten circa 700 Migranten mit insgesamt elf Booten auf der Insel. Einige von ihnen haben bereits Lampedusa in Richtung Sizilien und dem italienischen Festland verlassen. Am Montag befanden sich nach der neuen Ankunftswelle insgesamt immer noch 1531 Menschen im Aufnahmelager von Lampedusa.