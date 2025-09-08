Vorteilswelt
Verletzung am Arm

Wien-Sieger Draper beendet Saison vorzeitig

Tennis
08.09.2025 23:42
Jack Draper
Jack Draper(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Der Tennis-Weltranglisten-Siebente Jack Draper beendet seine Saison wegen einer schon länger bestehenden Oberarmprellung vorzeitig!

Dies gab der Brite, der eigentlich auch seinen Titel in Wien hätte verteidigen wollen, am Montag über die sozialen Netzwerke bekannt.

Rückkehr offenbar zu früh
Draper hatte seit seinem Zweitrunden-Aus in Wimbledon deshalb pausiert und war erst bei den US Open wieder angetreten. Dort schied er ebenfalls in Runde zwei aus, die Rückkehr war offenbar zu früh.

„Leider muss ich wegen meiner Armverletzung pausieren und werde den Rest des Jahres aussetzen“, teilte er am Montagabend mit.

