Österreichs U21 schlägt Belarus zum EM-Quali-Start

Perchtold vertraute im zentralgeorgischen Gori – Belarus darf seine Heimspiele aufgrund der Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht daheim bestreiten – unter anderem auf die vom A-Team zur U21 gestoßenen Samson Baidoo und Nikolaus Wurmbrand. Österreichs prägender Akteur der ersten Halbzeit war aber der seit Sommer für Bayern Münchens zweite Mannschaft spielende Heindl. Der von Kapfenberg nach Bayern gewechselte Innenverteidiger war zweimal nach einem Eckball per Kopf erfolgreich. Beide Male war Puczka der Flankengeber.