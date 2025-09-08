Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legionäre treffen

Österreichs U21 schlägt Belarus zum EM-Quali-Start

Fußball International
08.09.2025 20:11
David Heindl
David Heindl(Bild: GEPA)

Österreichs U21-Nationalteam ist mit einem Erfolg in die Qualifikation für die EM-Endrunde 2027 gestartet! Im ersten Pflichtspiel-Auftritt unter Trainer Peter Perchtold siegte der ÖFB-Nachwuchs am Montag im Auswärtsspiel bei Belarus mit 3:2 (2:1). Die Legionäre David Heindl (20., 22.) und David Puczka (52./Elfmeter) trafen im georgischen Gori für Österreich. Weiter geht es für die Rot-Weiß-Roten im Oktober mit den Partien in Dänemark und daheim gegen Wales.

0 Kommentare

Perchtold vertraute im zentralgeorgischen Gori – Belarus darf seine Heimspiele aufgrund der Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht daheim bestreiten – unter anderem auf die vom A-Team zur U21 gestoßenen Samson Baidoo und Nikolaus Wurmbrand. Österreichs prägender Akteur der ersten Halbzeit war aber der seit Sommer für Bayern Münchens zweite Mannschaft spielende Heindl. Der von Kapfenberg nach Bayern gewechselte Innenverteidiger war zweimal nach einem Eckball per Kopf erfolgreich. Beide Male war Puczka der Flankengeber.

Puczka trifft entscheidend vom Punkt
Österreich schien auf Erfolgskurs, kassierte aber nur wenige Minuten später das Anschlusstor durch Ruslan Mijalkowskij. Der im Nachwuchs von Juventus Turin spielende Außenverteidiger Puczka vergab kurz vor dem Pausenpfiff noch eine Möglichkeit, ehe die Partie nach Seitenwechsel denkbar schlecht für die Österreicher startete: Kirill Zepenkow traf per Weitschuss zum Ausgleich. Österreich gelang aber vom Elferpunkt erneut die Führung: Nach Foul an Moritz Wels verwertete Puczka vom Punkt.

Belarus wollte den neuerlichen Ausgleich danach erzwingen, Torhüter Lukas Jungwirth war gefordert. Die Perchtold-Elf spielte das Ergebnis jedoch über die Zeit. Nur die Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich fix für die EM 2027 in Albanien und Serbien. Neben Belarus, Wales und Dänemark ist auch Belgien ein Gegner der Österreicher.

Das Ergebnis:
Belarus – Österreich 2:3 (1:2)
Gori/Georgien

Tore: Mijalkowski (25.), Zepenkow (46.) bzw. Heindl (20., 22.), Puczka (52./Elfmeter)

Österreich: Jungwirth – Puczka, Baidoo, Heindl, Trummer – Adewumi (89. Kiedl), Mayer (73. Bajlicz), Sattlberger, Wurmbrand (73. Pazourek) – Dursun (73. Jano), Wels (54. Kameri)

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.346 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.325 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.350 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1759 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1402 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1178 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Fußball International
WM-Qualifikation
LIVE: Italien gleicht gegen Israel aus!
Lothar schießt zurück
Matthäus: „Ich weiß nicht, was Uli von mir will!“
WM-Qualifikation
JETZT LIVE: Kroatien gegen Montenegro!
Verteidiger abgegeben
Auf der Liste – aber bei Sturm nicht mehr dabei
Legionäre treffen
Österreichs U21 schlägt Belarus zum EM-Quali-Start
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf