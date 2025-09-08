Österreichs U21 schlägt Belarus zum EM-Quali-Start

Österreichs U21-Nationalteam ist mit einem Erfolg in die Qualifikation für die EM-Endrunde 2027 gestartet! Im ersten Pflichtspiel-Auftritt unter Trainer Peter Perchtold siegte der ÖFB-Nachwuchs am Montag im Auswärtsspiel bei Belarus mit 3:2 (2:1). Die Legionäre David Heindl (20., 22.) und David Puczka (52./Elfmeter) trafen im georgischen Gori für Österreich. Weiter geht es für die Rot-Weiß-Roten im Oktober mit den Partien in Dänemark und daheim gegen Wales.
Perchtold vertraute im zentralgeorgischen Gori – Belarus darf seine Heimspiele aufgrund der Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht daheim bestreiten – unter anderem auf die vom A-Team zur U21 gestoßenen Samson Baidoo und Nikolaus Wurmbrand. Österreichs prägender Akteur der ersten Halbzeit war aber der seit Sommer für Bayern Münchens zweite Mannschaft spielende Heindl. Der von Kapfenberg nach Bayern gewechselte Innenverteidiger war zweimal nach einem Eckball per Kopf erfolgreich. Beide Male war Puczka der Flankengeber.
Puczka trifft entscheidend vom Punkt
Österreich schien auf Erfolgskurs, kassierte aber nur wenige Minuten später das Anschlusstor durch Ruslan Mijalkowskij. Der im Nachwuchs von Juventus Turin spielende Außenverteidiger Puczka vergab kurz vor dem Pausenpfiff noch eine Möglichkeit, ehe die Partie nach Seitenwechsel denkbar schlecht für die Österreicher startete: Kirill Zepenkow traf per Weitschuss zum Ausgleich. Österreich gelang aber vom Elferpunkt erneut die Führung: Nach Foul an Moritz Wels verwertete Puczka vom Punkt.
Belarus wollte den neuerlichen Ausgleich danach erzwingen, Torhüter Lukas Jungwirth war gefordert. Die Perchtold-Elf spielte das Ergebnis jedoch über die Zeit. Nur die Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich fix für die EM 2027 in Albanien und Serbien. Neben Belarus, Wales und Dänemark ist auch Belgien ein Gegner der Österreicher.
Das Ergebnis:
Belarus – Österreich 2:3 (1:2)
Gori/Georgien
Tore: Mijalkowski (25.), Zepenkow (46.) bzw. Heindl (20., 22.), Puczka (52./Elfmeter)
Österreich: Jungwirth – Puczka, Baidoo, Heindl, Trummer – Adewumi (89. Kiedl), Mayer (73. Bajlicz), Sattlberger, Wurmbrand (73. Pazourek) – Dursun (73. Jano), Wels (54. Kameri)
Kommentare
