„Das ist Freunderlwirtschaft im ganz alten Stil“

„Finanzpolitischer Marterpfahl“

Auch beim APA/OGM-Vertrauensindex spart Mölzer nicht mit Kritik. Dass Finanzminister Marterbauer derzeit innerhalb der Regierung am besten dastehe, sei aus seiner Sicht nur eine Momentaufnahme. Mölzer: „Marterbauer versteht, wie er sein Handwerk betreibt. Aber am Ende wird er es sein, der die Bevölkerung an den finanzpolitischen Marterpfahl nageln muss.“ Die kommenden Entscheidungen in der Budgetpolitik würden „schmerzhaft“ ausfallen – und genau das werde dem Finanzminister politisch noch auf den Kopf fallen.