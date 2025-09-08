„Das ist Freunderlwirtschaft im ganz alten Stil“

Im krone.tv-Talk nimmt Ex-FPÖ-Politiker und „Krone“-Kolumnist Andreas Mölzer kein Blatt vor den Mund. Angesichts der jüngsten Vergabe im Außenministerium ortet er „Freunderlwirtschaft im ganz alten Stil“. Die Österreicher wüssten genau, was das bedeutet, sagt Mölzer. Finanzminister Marterbauers derzeitige Beliebtheit hält er für vergänglich – die eigentlichen Härten der Budgetpolitik stünden der Bevölkerung noch bevor.
Natürlich dürften sich auch Politiker-nahe Unternehmen bewerben, so Mölzer, doch gewinnen müsse „immer jenes Unternehmen, das die beste und kostengünstigste Lösung anbietet“. Alles andere untergrabe das Vertrauen der Menschen in die Politik.
„Finanzpolitischer Marterpfahl“
Auch beim APA/OGM-Vertrauensindex spart Mölzer nicht mit Kritik. Dass Finanzminister Marterbauer derzeit innerhalb der Regierung am besten dastehe, sei aus seiner Sicht nur eine Momentaufnahme. Mölzer: „Marterbauer versteht, wie er sein Handwerk betreibt. Aber am Ende wird er es sein, der die Bevölkerung an den finanzpolitischen Marterpfahl nageln muss.“ Die kommenden Entscheidungen in der Budgetpolitik würden „schmerzhaft“ ausfallen – und genau das werde dem Finanzminister politisch noch auf den Kopf fallen.
Im Talk mit Andreas Mölzer standen auch Migration und Sicherheit im Mittelpunkt: Der Abschiebestopp nach Syrien sorgt für hitzige Debatten – schützt Europa damit Straftäter oder den Rechtsstaat? Außerdem Thema: der ORF-Sparkurs mit weiteren 145 Millionen Euro Kürzungen. Den ganzen Talk mit Andreas Mölzer sehen Sie im Video oben.
