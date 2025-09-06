Neues Alzheimer-Medikament nun auch in Österreich

Das große Finale unserer tierischen Sommermomente
Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz, die mit einem fortschreitenden Verlust bestimmter geistiger Funktionen einhergeht. Ein neues Medikament ist nun auch in Österreich zugelassen. Ein Experte erklärt, wie es wirkt und für welche Patienten es geeignet ist.
Weltweit sind 50 Millionen Menschen von Demenz betroffen, in Österreich Schätzungen zufolge fast 150.000 Personen. Prognosen zufolge soll diese Zahl bis 2050 auf das Doppelte ansteigen. Während bisherige Arzneimittel nicht die ursächlichen Prozesse im Gehirn behandeln, bietet das neue Alzheimer-Medikament mit dem Wirkstoff Lecanemab erstmals die Möglichkeit, in die Entwicklung der krankhaften Veränderungen einzugreifen.
