Neues Alzheimer-Medikament nun auch in Österreich

Weltweit sind 50 Millionen Menschen von Demenz betroffen, in Österreich Schätzungen zufolge fast 150.000 Personen. Prognosen zufolge soll diese Zahl bis 2050 auf das Doppelte ansteigen. Während bisherige Arzneimittel nicht die ursächlichen Prozesse im Gehirn behandeln, bietet das neue Alzheimer-Medikament mit dem Wirkstoff Lecanemab erstmals die Möglichkeit, in die Entwicklung der krankhaften Veränderungen einzugreifen.