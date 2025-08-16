Tipps von Experten

So bleiben Sie gesund im Urlaub und auf Reisen

Krone Gesund
16.08.2025 07:00
0 Kommentare

Sommer, Sonne, Infektionen? Die Urlaubssaison ist in vollem Gange, viele Menschen planen ihre Reisen ins Ausland, sei es nach Südostasien, ans Mittelmeer oder in tropische Regionen. Doch auch wenn die Vorfreude groß ist, wird ein Thema oft vergessen: Wie schütze ich meine Gesundheit im Urlaub? Von der richtigen Hygiene über Impfungen bis hin zur Reiseapotheke gibt es vieles zu beachten. 

