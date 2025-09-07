Häufig im Herbst: Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit

Oje, ein paar „Tüpfchen“ hier und einige dort. Was kann das sein? Typisch für die Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMK) sind Bläschen an Handflächen, Fußsohlen und im Mund. Besonders Kleinkinder erkranken oft daran, aber auch Erwachsene können sich anstecken. Was im Akutfall hilft und wie man richtig vorbeugt.