Fahrerkabine stürzt auf Arbeiter: Tödlich verletzt

Gegen 13 Uhr arbeitete der bosnische Staatsbürger gemeinsam mit einem 23-jährigen Mechaniker aus dem Bezirk Liezen im Bereich des Motorblocks des Fahrzeugs. Für die Arbeiten war das Fahrerhaus des Lkw nach vorne gekippt. Beim Versuch, die Kabine nach Abschluss der Reparatur wieder zu schließen, brach plötzlich der Kippzylinder vom Bolzen. Der 41-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Oberkörper zwischen Fahrerkabine und Rahmen und wurde von der herabstürzenden Kabine eingeklemmt.