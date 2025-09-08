Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kollegen als Zeugen

Fahrerkabine stürzt auf Arbeiter: Tödlich verletzt

Steiermark
08.09.2025 21:15
Auch der Notarzthubschrauber stand bei dem tragischen Unfall im Einsatz.
Auch der Notarzthubschrauber stand bei dem tragischen Unfall im Einsatz.(Bild: Birbaumer Christof)

Tragischer Arbeitsunfall Montagnachmittag in der Obersteiermark: Bei Reparaturarbeiten an einem Lkw in Irdning-Donnersbachtal wurde ein Mann von einem herabfallenden Fahrzeugteil eingeklemmt. Trotz sofortiger Hilfe von Kollegen verstarb der 41-Jährige noch an der Unfallstelle.

0 Kommentare

Gegen 13 Uhr arbeitete der bosnische Staatsbürger gemeinsam mit einem 23-jährigen Mechaniker aus dem Bezirk Liezen im Bereich des Motorblocks des Fahrzeugs. Für die Arbeiten war das Fahrerhaus des Lkw nach vorne gekippt. Beim Versuch, die Kabine nach Abschluss der Reparatur wieder zu schließen, brach plötzlich der Kippzylinder vom Bolzen. Der 41-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Oberkörper zwischen Fahrerkabine und Rahmen und wurde von der herabstürzenden Kabine eingeklemmt.

Trotz sofortiger Hilfe von Arbeitskollegen und dem Einsatz eines hydraulischen Stempelhebers konnte der Mann nicht mehr befreit werden. Auch die alarmierten Einsatzkräfte – die Feuerwehren Donnersbach und Irdning, das Rote Kreuz sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 14 – konnten nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Arbeitsinspektorat involviert
Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, der in schlechtem technischen Zustand befindliche Lkw wurde sichergestellt und wird von einem Sachverständigen überprüft. Auch das Arbeitsinspektorat wurde eingeschaltet.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.346 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
158.325 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.350 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1759 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1402 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1178 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf