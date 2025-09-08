Fahrerkabine stürzt auf Arbeiter: Tödlich verletzt

Tragischer Arbeitsunfall Montagnachmittag in der Obersteiermark: Bei Reparaturarbeiten an einem Lkw in Irdning-Donnersbachtal wurde ein Mann von einem herabfallenden Fahrzeugteil eingeklemmt. Trotz sofortiger Hilfe von Kollegen verstarb der 41-Jährige noch an der Unfallstelle.
Gegen 13 Uhr arbeitete der bosnische Staatsbürger gemeinsam mit einem 23-jährigen Mechaniker aus dem Bezirk Liezen im Bereich des Motorblocks des Fahrzeugs. Für die Arbeiten war das Fahrerhaus des Lkw nach vorne gekippt. Beim Versuch, die Kabine nach Abschluss der Reparatur wieder zu schließen, brach plötzlich der Kippzylinder vom Bolzen. Der 41-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt mit dem Oberkörper zwischen Fahrerkabine und Rahmen und wurde von der herabstürzenden Kabine eingeklemmt.
Trotz sofortiger Hilfe von Arbeitskollegen und dem Einsatz eines hydraulischen Stempelhebers konnte der Mann nicht mehr befreit werden. Auch die alarmierten Einsatzkräfte – die Feuerwehren Donnersbach und Irdning, das Rote Kreuz sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 14 – konnten nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.
Arbeitsinspektorat involviert
Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, der in schlechtem technischen Zustand befindliche Lkw wurde sichergestellt und wird von einem Sachverständigen überprüft. Auch das Arbeitsinspektorat wurde eingeschaltet.
