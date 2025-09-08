Vorteilswelt
Bewusstlos am Gaspedal

Lenker (57) nach Notfall im Auto eingesperrt

Oberösterreich
08.09.2025 20:03
Feuerwehrleute befreiten den nicht ansprechbaren Lenker aus dem Mercedes-Wrack
Feuerwehrleute befreiten den nicht ansprechbaren Lenker aus dem Mercedes-Wrack

Es waren gefährliche Sekunden, die sich Montagvormittag auf der B 145 bei Ohlsdorf zugetragen hatten. Kurz nach 11 Uhr war dort ein Autofahrer aus Lenzing hinter dem Steuer bewusstlos geworden. Der 57-Jährige erlitt massive gesundheitliche Probleme und konnte seinen Mercedes selbst nicht mehr lenken. Allerdings: Sein Fuß blieb weiter auf dem Gaspedal.

Der interne Notfall war plötzlich während der Fahrt durch ein Waldstück auf der Salzkammergut Bundesstraße (B 145) aufgetreten. Der Wagen des 57-jährigen Lenzingers kam rechts von der Fahrbahn ab, rollte über einen Hang, durchstieß zwei Zäune und fuhr dann in einer Entlastungsrinne weiter.

Auf Gegenfahrbahn kam Linienbus
Glücklicherweise bremsten Bäume den Mercedes, der schließlich auf einer Böschung zum Stillstand kam. Während der unkontrollierten Fahrt hatte ein ÖBB-Linienbus eine Kollision verhindern können. Dessen Fahrer setzte auch die Rettungskette in Gang.

Reglos im Wrack
„Der Autolenker war im versperrten Wagen eingeklemmt, nicht ansprechbar. Wir sind über die hintere Tür ins Innere, haben die Fahrertür aufgezwängt und ihn befreien können“, sagt Einsatzleiter Robert Schiffbänker, Kommandant der FF Wiesen. Ein Notarzt stabilisierte den 57-Jährigen, der anschließend ins Klinikum Vöcklabruck gebracht wurde. 

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
