Lenker (57) nach Notfall im Auto eingesperrt

Es waren gefährliche Sekunden, die sich Montagvormittag auf der B 145 bei Ohlsdorf zugetragen hatten. Kurz nach 11 Uhr war dort ein Autofahrer aus Lenzing hinter dem Steuer bewusstlos geworden. Der 57-Jährige erlitt massive gesundheitliche Probleme und konnte seinen Mercedes selbst nicht mehr lenken. Allerdings: Sein Fuß blieb weiter auf dem Gaspedal.