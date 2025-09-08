Cupra Tindaya: Date mit dem Vulkan auf Rädern

Die Front wirkt wie ein Gesicht – mit Augen, Pupillen und einem Atemrhythmus. Das beleuchtete CUPRA-Logo sitzt in einer schwarzen Maske, pulsiert wie ein Herzschlag und zieht seine Energie in drei Dreiecke, die wie Pupillen leuchten. Daraus steigen schlanke, aggressive Scheinwerfer mit einer völlig neuen Lichtsignatur. Statt Chrom setzt CUPRA auf Licht als Gestaltungselement. Die „Sharknose“-Front, flankiert von aerodynamischen Kielen, sieht nicht nur bissig aus – sie ist auch aerodynamisch durchdacht. Auf der Motorhaube laufen Powerdomes nach hinten, wo ein Y-förmiger Dachträger den architektonischen Mittelpunkt bildet: die „Wirbelsäule“ des Autos.