Uns gehen die Hebammen aus!

85.000 Kinder kommen jedes Jahr in Österreich zur Welt, zumeist überwacht und betreut von einer Hebamme. Diese ist für die Versorgung von Frauen und deren Babys in der Schwangerschaft, bei der Geburt sowie danach essenziell wichtig. Hierzulande gibt es jedoch zu wenige Menschen, welche diesem Beruf nachgehen. Der Mangel ist spürbar und verunsichert die Patientinnen. Experten fordern anlässlich des internationalen „Hebammentages“ am 5. Mai Änderungen im System.