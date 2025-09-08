Herzinfarkt mit 39! Wrestler nach Kampf gestorben

Größere Bekanntheit erlangte der im Ring als „Jaka“ auftretende Echevarria vor allem durch seine Auftritte bei der „Evolve“-Promotion, die später in der WWE aufging. Auch bei All Elite Wrestling konnte er sich durchaus Meriten erwerben. Ein Kampf in Boca Raton im US-Bundesstaat Florida sollte am vorigen Sonntag dann allerdings sein letzter sein, seine Laufbahn beendet. Dass aber auch sein Leben bald danach beendet sein würde, das hatte Echevarria so wohl nicht kommen sehen ...