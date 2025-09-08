Herzinfarkt mit 39! Wrestler nach Kampf gestorben

Es ist völlig überraschend und völlig unerwartet gekommen: Die Wrestling-Welt trauert um Jonathan Echevarria, der im Alter von gerade einmal 39 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben ist! Besonders tragisch: Der US-Amerikaner hatte am 31. August seine aktive Karriere beendet, wollte sich für die Zukunft neu orientieren …
Größere Bekanntheit erlangte der im Ring als „Jaka“ auftretende Echevarria vor allem durch seine Auftritte bei der „Evolve“-Promotion, die später in der WWE aufging. Auch bei All Elite Wrestling konnte er sich durchaus Meriten erwerben. Ein Kampf in Boca Raton im US-Bundesstaat Florida sollte am vorigen Sonntag dann allerdings sein letzter sein, seine Laufbahn beendet. Dass aber auch sein Leben bald danach beendet sein würde, das hatte Echevarria so wohl nicht kommen sehen ...
„Die vergangenen Tage sind wirklich schwer gewesen!“
Auch für Wrestler Chris Dickinson kam der Herzinfarkt seines üblichen Tag-Team-Partners völlig überraschend. „Die vergangenen Tage sind wirklich schwer gewesen. An alle, die ich nicht zurückgerufen oder angeschrieben habe: Es tut mir leid. Ich versuche einfach, damit klarzukommen, dass mein bester Freund der letzten 30 Jahre, einen Herzinfarkt erlitten hat …“
„Krankenhaus-Rechnungen häufen sich bereits“
Kurz zuvor war noch eine GoFundMe-Kampagne initiiert worden, um der um ihren „Jaka“ bangenden Familie zumindest die finanziellen Sorgen zu nehmen. Sorgen, die beim Zustand des Gesundheitssystems in den USA durchaus berechtigt erschienen. Denn „die Krankenhaus-Rechnungen häufen sich bereits“, so im Aufruf vor wenigen Tagen ...
