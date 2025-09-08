Auf der Liste – aber bei Sturm nicht mehr dabei

Leihdauer von einem Jahr

Ob der gebürtige Franzose mit englischer Staatsbürgerschaft geläutert ist, ist nicht überliefert – Fakt ist aber, dass seine nahende Zukunft nicht in Graz sein wird. Der 20-jährige Linksverteidiger wird für ein Jahr an Zulte Waregem (Bel) verliehen. Er wird also – trotz des Startplatzes – in der Europa League für Sturm keine Rolle spielen. Hat man damit einen Platz bei der Nominierung verschenkt? Nur bedingt – über die B-Liste können die Schwarzen „Personal“ hochziehen.