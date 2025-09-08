Auf der Liste – aber bei Sturm nicht mehr dabei

Eine Woche ist es her, dass Sturm seinen Kader für die Europa League bekanntgeben musste. 33 Spieler meldete der Meister bei der UEFA. Doch schon jetzt steht fest: Einer der Kandidaten wird ganz sicher kein Spiel für die Grazer bestreiten, denn ein Linksverteidiger wurde am Montag nach Belgien verliehen.
Vergangene Woche musste Sturm seinen Kader für die Ligaphase in der kommenden Europa League bekanntgeben. Das Abenteuer beginnt für die Mannschaft von Jürgen Säumel mit dem Auswärtsmatch bei den Dänen von Midtjylland in der Herning-Arena (24. September, 18.45 Uhr).
Im 33 Mann starken Aufgebot des Meisters – mit den Youngsters Jonas Löcker, Jonas Wolf, Sebastian Pirker, Senad Mustafic, Christoph Wiener-Pucher oder Luca Weinhandl – fällt nicht nur die „Jugendlichkeit“ der Grazer auf, sondern auch, dass mit Emran Soglo just jener Verteidiger auf der Europacup-Liste steht, der in den letzten Wochen wegen disziplinärer Verfehlungen teilweise sogar aus dem Kader der Profis verbannt worden war.
Leihdauer von einem Jahr
Ob der gebürtige Franzose mit englischer Staatsbürgerschaft geläutert ist, ist nicht überliefert – Fakt ist aber, dass seine nahende Zukunft nicht in Graz sein wird. Der 20-jährige Linksverteidiger wird für ein Jahr an Zulte Waregem (Bel) verliehen. Er wird also – trotz des Startplatzes – in der Europa League für Sturm keine Rolle spielen. Hat man damit einen Platz bei der Nominierung verschenkt? Nur bedingt – über die B-Liste können die Schwarzen „Personal“ hochziehen.
Kommentare
