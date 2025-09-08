Vorteilswelt
Kriminalrätsel in NÖ

Geständnis? „Ich betonier dich ein wie die Maria“

Niederösterreich
08.09.2025 20:00
Dieses Tuch wurde bei Grabungen entdeckt – und es soll einst den Leichnam von Maria O. umhüllt ...
Dieses Tuch wurde bei Grabungen entdeckt – und es soll einst den Leichnam von Maria O. umhüllt haben.(Bild: LPD NÖ)

Vor mehr als 40 Jahren verschwand die junge Mutter Maria O. aus dem Bezirk Amstetten (NÖ) spurlos. Bisher fehlt von ihr jede Spur. Ihr Sohn ist überzeugt, den Mörder zu kennen. Ein Kriminalrätsel der besonderen Art.

Es ist wohl eines der spektakulärsten Kriminalrätsel in ganz Niederösterreich – und bis dato ungeklärt, denn von der Leiche fehlt jede Spur. Der mögliche Täter wurde mittlerweile wegen Missbrauchs seiner Nichten zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Mit 67 Jahren kam er schließlich hinter Gitter. Doch die schlimmste Tat blieb möglicherweise ungesühnt, dessen ist sich nicht nur sein Sohn sicher. Was war passiert?

Im Dezember 1982 verschwand die junge Mutter Maria O. im Alter von 21 Jahren spurlos. „Mein Vater hat sie ermordet. Wenn er sein Geheimnis mit ins Grab nehmen kann, dann hat er gewonnen“, erklärte Gerhard O. (Namen geändert) bereits vor mehr als zwei Jahren im Gespräch mit der „Krone“. Mit dem Verschwinden seiner Mutter begann auch für den Sohn ein Martyrium. Ein Alltag voller Gewalt, Intrigen und Lügen.

ServusTV widmet dem Mordfall Maria O. eine Sendung – hier ein Bild der Dreharbeiten
ServusTV widmet dem Mordfall Maria O. eine Sendung – hier ein Bild der Dreharbeiten(Bild: Shyam Jones, Jasmin Beszeller)
Dreharbeiten von ServusTV
Dreharbeiten von ServusTV(Bild: Shyam Jones, Jasmin Beszeller)
Ein Foto der vermissten Maria O.
Ein Foto der vermissten Maria O.(Bild: zVg)

„Ich betonier’ dich ein wie die Maria“, soll Arthur B. seiner späteren Lebensgefährtin gedroht haben. Ein Geständnis für den Mord? Jahrelang wurde nach der Vermissten gesucht, mehrfach Grabungen auf dem Grundstück der Familie im Bezirk Amstetten durchgeführt. Mit der Hoffnung auf Hinweise. Im November 2023 brachten neue Ansätze erneut Bewegung in den mysteriösen Kriminalfall. Und einen Hoffnungsschimmer für den Sohn, endlich etwas über das Schicksal seiner verschollenen Mutter zu erfahren.

Zitat Icon

Wir haben eine vermisste Person, die unter merkwürdigsten Umständen verschwunden ist. Ich bin weiter überzeugt, dass sie gewaltsam zu Tode kam.

Christian Mader, „Österreich findet euch“

Denn dass Maria O. tot ist, dessen ist er sich sicher: „Meine Mama hätte mich nie einfach aufgegeben.“ Bei erneuten Grabungen wurde dann auch noch das angebliche „Totentuch“ der Maria O. gefunden: Ein Zahnarzt aus Vorarlberg brachte die Zahnabdrücke und die Auffälligkeiten am Ohr der Vermissten mit den Umrissen auf dem sichergestellten Stofffetzen in Verbindung.

Mehrmals wurden auf dem Grundstück der Familie Grabungen durchgeführt.
Mehrmals wurden auf dem Grundstück der Familie Grabungen durchgeführt.(Bild: Crepaz Franz)

Fall beschäftigt seit Jahren die Ermittler
Doch die Ermittlungen verliefen erneut im Sand. „Ich bin davon überzeugt, dass Maria dort auf dem Grundstück liegt – in Betrachtung aller Informationen und Erkenntnisse, die ich in diesem Fall habe“, glaubt Christian Mader, Obmann des Vereins „Österreich findet euch“, an die Schuld von Arthur B.

Lesen Sie auch:
Was ist mit Maria O. vor 40 Jahren passiert?
Krone Plus Logo
Fund nach 40 Jahren
Maria O.: Führen neue Spuren nun zu Vermisster?
23.11.2023
Krone Plus Logo
Mysteriöser Fall in NÖ
Rätsel um geheimnisvolles Totentuch der Maria O.
02.04.2023
13 Jahre Gefängnis
Nichten missbraucht: Arthur B. nun doch in Haft
22.03.2023

„Man konnte nicht das Geringste auffinden, was irgendwie darauf hingedeutet hätte, er hätte hier jemanden ermordet und verscharrt. Und deswegen ist es auch nicht zur Anklage gekommen“, entgegnet sein Anwalt Hubert Niedermayr. Arthur B. ist vor wenigen Monaten im Gefängnis verstorben, das Rätsel um Maria O. wird damit wohl für immer ungelöst bleiben. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Fahndung Österreich“ beleuchtet den Fall, zu sehen am 
Mittwoch, 10. September, um 20.15 Uhr auf ServusTV

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Niederösterreich

krone.tv

