Geständnis? „Ich betonier dich ein wie die Maria“

„Man konnte nicht das Geringste auffinden, was irgendwie darauf hingedeutet hätte, er hätte hier jemanden ermordet und verscharrt. Und deswegen ist es auch nicht zur Anklage gekommen“, entgegnet sein Anwalt Hubert Niedermayr. Arthur B. ist vor wenigen Monaten im Gefängnis verstorben, das Rätsel um Maria O. wird damit wohl für immer ungelöst bleiben. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

„Fahndung Österreich“ beleuchtet den Fall, zu sehen am

Mittwoch, 10. September, um 20.15 Uhr auf ServusTV