Zwei Jäger stehen wegen Grausamkeit vor Gericht

Umweltschutzverband fordert „Gerechtigkeit“

Der Präsident von LEAL, Gian Marco Prampolini, erklärte, dass die Organisation als zivilrechtlich klagende Partei im Verfahren auftreten werde, um Gerechtigkeit für den Tod der Bärin F36 zu fordern. „Die Tötung der Bärin F36 ist ein unverzeihlicher Akt der Grausamkeit. Unsere Arbeit ist nicht nur auf den Schutz einzelner Tiere ausgerichtet. Wir wollen ein klares Signal gegen jede Form der Grausamkeit gegenüber Bären und der gesamten Wildtierwelt entsenden. Wir werden nicht zögern, im rechtlichen Bereich gegen solche Verbrechen vorzugehen, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen mit höchster Strenge bestraft werden“, hieß es.