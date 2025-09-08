Trumps anzüglichen Geburtstagsbrief gibt es doch

„Donald“ soll Schamhaare imitieren

Die Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses erklärten dem „Wall Street Journal“ zufolge, sie hätten die Zeichnung gesehen und ein Foto davon in den sozialen Medien veröffentlicht. Sie zeige – in dicker schwarzer Tinte – die Figur einer nackten Frau mit der Aufschrift „Donald“ unterhalb ihrer Taille, die Schamhaare imitieren soll. Auch sei darauf ein fiktives Gespräch zwischen Trump und Epstein abgebildet. „Ein Freund ist etwas Wunderbares“, heißt es darin. „Alles Gute zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wundervolles Geheimnis sein.“