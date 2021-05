Not bei Hebammen: Bis zu 3 Geburten gleichzeitig

Eine rasche Lösung gegen die Personalknappheit von Hebammen in den oö. Spitälern fordert die Arbeiterkammer (AK). Da viele oft alleine im Dienst seien, sei ein ständiges Abwägen von „Wer braucht mich gerade am dringendsten?“ nötig. Auch die Covid-Krise hätte die Belastung noch einmal verstärkt, denn Corona-positive Patientinnen müssen oft stundenlang in voller Schutzmontur betreut werden. Bei der Zahl der Ausbildungsplätze sieht die AK ebenso Handlungsbedarf: Im Durchschnitt werden in OÖ pro Jahr 20 Hebammen mit dem Studium fertig – damit könne man lediglich offene Stellen nachbesetzen.