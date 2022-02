Hebammen geben per Onlinekurs Tipps für die Geburt

Sophie Hafner aus Podersdorf am See ist seit fünfeinhalb Jahren die „Hebamme im Seewinkel“. Sie hat von Beginn an in Kliniken und freiberuflich als Geburtshelferin gearbeitet und auch Geburtsvorbereitungskurse gemacht. Dann kam Corona und alles war anders. Zunächst haben sie und eine Kollegin Schwangere per Live-Stream begleitet. Daraus ist jetzt ein eigener Online-Kurs entstanden.