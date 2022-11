Die kleine Botin sucht eine Stunde

Am vergangenen Wochenende wurden die Uhren umgestellt. Hat Ihr Organismus sich schon damit arrangiert oder geht es Ihnen wie mir? Ich hänge jedes Mal tagelang in den Seilen, wenn die Zeit umgestellt wird. Dabei kann ich ja zumindest „logisch“ damit umgehen. Die Leidtragenden sind die Kinder. Sie baden diesen halbjährlichen Jetlag voll aus und damit auch die Eltern. Die in den 80ern eingeführte Sommerzeit hat erwiesenermaßen nicht zur Energieeinsparung im erhofften Umfang geführt und trotzdem ist uns die halbjährliche Verschiebung der Stunden geblieben.