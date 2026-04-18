Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin liebt Schmetterlinge

Niederösterreich
18.04.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Warum wir Schmetterlinge lieben und wie wir sie begleiten! „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

0 Kommentare

Es läutet an der Tür und wir warten schon sehnsüchtig auf ein kleines Paket: darin sind Raupen! Ja, genau, eine kleine Box mit winzigen Raupen. Ich habe vor vielen Jahren zum ersten Mal zusammen mit den Kindern im Frühling so ein Projekt gestartet. Heute mit Teenagern ist die Faszination geblieben und vielleicht sogar noch ein bisschen bewusster geworden.

 Was in den nächsten Tagen hier passieren wird, ist ein kleines Naturwunder direkt im Wohnzimmer! Die Raupen kommen in einer Box, gut versorgt mit einer Futtermischung, die für sie bis zur Verpuppung ausreicht. Es ist für uns alle spannend, die Raupen beim Wachsen beobachten zu können. In den ersten Tagen werden sie schnell größer! Dann haben sie einige Tage scheinbar nichts zu tun, außer zu fressen, bis sie sich an die Decke der Box hängen und sich verpuppen. Wieder warten. Für die Kinder heißt es dann jeden Tag sofort in der Früh zum Schmetterlingshabitat rennen und schauen, ob etwas passiert.

Und auf einmal ist es so weit, der erste Schmetterling schlüpft! Seine Mitbewohner folgen dann oft binnen weniger Stunden und ab jetzt kann man sie mit Zuckerwasser oder sehr reifen Früchten versorgen und dabei beobachten, wie sie ihre Flügel trocknen lassen und sich immer wieder eine kleine Stärkung holen. Ich erinnere mich gut an unsere ersten Schmetterlinge, die wir stolz im Garten entlassen haben! Der Moment, in dem sie losfliegen, ist bezaubernd!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
18.04.2026 05:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
288.314 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
126.268 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Society International
Karin Thaler spricht über ihr tragisches Schicksal
88.577 mal gelesen
Bei den „Rosenheim-Cops“ trägt Karin Thaler immer ein Lächeln auf den Lippen. In einem Interview ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1016 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
883 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
834 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf