Die kleine Botin liebt Schmetterlinge

Warum wir Schmetterlinge lieben und wie wir sie begleiten! „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Es läutet an der Tür und wir warten schon sehnsüchtig auf ein kleines Paket: darin sind Raupen! Ja, genau, eine kleine Box mit winzigen Raupen. Ich habe vor vielen Jahren zum ersten Mal zusammen mit den Kindern im Frühling so ein Projekt gestartet. Heute mit Teenagern ist die Faszination geblieben und vielleicht sogar noch ein bisschen bewusster geworden.
Was in den nächsten Tagen hier passieren wird, ist ein kleines Naturwunder direkt im Wohnzimmer! Die Raupen kommen in einer Box, gut versorgt mit einer Futtermischung, die für sie bis zur Verpuppung ausreicht. Es ist für uns alle spannend, die Raupen beim Wachsen beobachten zu können. In den ersten Tagen werden sie schnell größer! Dann haben sie einige Tage scheinbar nichts zu tun, außer zu fressen, bis sie sich an die Decke der Box hängen und sich verpuppen. Wieder warten. Für die Kinder heißt es dann jeden Tag sofort in der Früh zum Schmetterlingshabitat rennen und schauen, ob etwas passiert.
Und auf einmal ist es so weit, der erste Schmetterling schlüpft! Seine Mitbewohner folgen dann oft binnen weniger Stunden und ab jetzt kann man sie mit Zuckerwasser oder sehr reifen Früchten versorgen und dabei beobachten, wie sie ihre Flügel trocknen lassen und sich immer wieder eine kleine Stärkung holen. Ich erinnere mich gut an unsere ersten Schmetterlinge, die wir stolz im Garten entlassen haben! Der Moment, in dem sie losfliegen, ist bezaubernd!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.