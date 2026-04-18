Die kleine Botin liebt Schmetterlinge

Was in den nächsten Tagen hier passieren wird, ist ein kleines Naturwunder direkt im Wohnzimmer! Die Raupen kommen in einer Box, gut versorgt mit einer Futtermischung, die für sie bis zur Verpuppung ausreicht. Es ist für uns alle spannend, die Raupen beim Wachsen beobachten zu können. In den ersten Tagen werden sie schnell größer! Dann haben sie einige Tage scheinbar nichts zu tun, außer zu fressen, bis sie sich an die Decke der Box hängen und sich verpuppen. Wieder warten. Für die Kinder heißt es dann jeden Tag sofort in der Früh zum Schmetterlingshabitat rennen und schauen, ob etwas passiert.