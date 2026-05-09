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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin überdenkt den Muttertag

Niederösterreich
09.05.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie ich den Muttertag 2026 erlebe und welche Gedanken ich dazu abseits von Bastelgeschenken und Blumen habe. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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In zwei Tagen wird wieder Muttertag gefeiert. Ein Tag mit Blumen und liebevollen Basteleien, Frühstück ans Bett oder mit viel Liebe (zu lang) gebackener Cookies.

Doch statt einen einzigen Tag im Jahr zu „feiern“, finde ich es viel spannender hinter unsere eigene Fassade als Mama zu blicken. „Bin ich die Mama, die ich selber gebraucht hätte?“ ist eine Frage, die sich mir aufdrängt. Das, was man erlebt hat, was uns geprägt hat, setzt sich mit Sicherheit nicht vielfach fort. Unsere Reaktionen, unser Umgang mit Situationen, unsere Erwartungen finden ihren Ursprung oft ganz früh in unserem eigenen Aufwachsen und wenn wir uns das nicht bewusst machen, setzen wir es einfach fort. Wenn wir anfangen, zu reflektieren, uns selber ein Stück weit zu verstehen, erkennen wir, wie schnell alte Muster in den Alltag mit den eigenen Kindern rutschen und wir Dinge sagen, die wir selber nie hören wollten.

Zurück zum Muttertag: jedes kleine unperfekte Geschenk bereitet Freude und das gilt auch für uns. Innehalten und reflektieren statt Perfektion. Moderne, beziehungsorientierte Mutterschaft bedeutet für mich, den alten Kreislauf zu durchbrechen, indem wir uns nicht weiter aufopfern – aber auch nicht, indem wir uns über alles stellen. Wichtig ist, echte Verantwortung zu übernehmen, Grenzen zu wahren und Hilfe anzunehmen. Kinder erleben, wie wir mit uns umgehen, Konflikte begleiten und uns entwickeln. Sie lernen von gelebter Echtheit.

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