Die kleine Botin überdenkt den Muttertag

Doch statt einen einzigen Tag im Jahr zu „feiern“, finde ich es viel spannender hinter unsere eigene Fassade als Mama zu blicken. „Bin ich die Mama, die ich selber gebraucht hätte?“ ist eine Frage, die sich mir aufdrängt. Das, was man erlebt hat, was uns geprägt hat, setzt sich mit Sicherheit nicht vielfach fort. Unsere Reaktionen, unser Umgang mit Situationen, unsere Erwartungen finden ihren Ursprung oft ganz früh in unserem eigenen Aufwachsen und wenn wir uns das nicht bewusst machen, setzen wir es einfach fort. Wenn wir anfangen, zu reflektieren, uns selber ein Stück weit zu verstehen, erkennen wir, wie schnell alte Muster in den Alltag mit den eigenen Kindern rutschen und wir Dinge sagen, die wir selber nie hören wollten.