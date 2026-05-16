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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin räumt den Sommer frei

Niederösterreich
16.05.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie ich mit dem Perfektionsdruck als Mama umgehe und was der mit den Sommerferien zu tun hat. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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In wenigen Wochen geht der Sommerferien-Modus wieder los. Und damit auch die große Familienzeit-Planung. Feriencamps, Ausflüge, Sportkurse – alles verlangt Unmengen an To Do- Listen und perfekter Organisation. Weil die Sommerferien doch bitte „besonders schön“ werden sollen.

 Ich ertappe mich selbst jedes Jahr aufs Neue dabei, diesem überzogenen Anspruch zu verfallen. Dabei ist es am Ende gar nicht die bis ins Detail geplante Luxus-Sause, an die die Kinder sich erinnern, sondern es sind die „unspektakulären“ Nachmittage, die langen Abende, die sich einfach so ergeben und manchmal sogar aus Langeweile entstanden sind.

Das ist auch schon der Schlüssel. Wir Erwachsenen haben das verlernt! Nicht jeder Tag muss gefüllt werden, um wertvoll zu sein. Kinder brauchen nicht rund um die Uhr Entertainment. Sie wollen Raum, Zeit und die echte Anwesenheit von uns Eltern. Das reicht und daraus bekommen sie die Sicherheit, für sich selbst herauszufinden, was es genau an dem Tag braucht, um ihn erfüllt zu gestalten. Vor allem in schweren Zeiten oder – wie bei uns – nach einer Trennung ist der Druck, „jetzt alles richtig“ machen zu müssen immer spürbar. Ich merke das häufig und versuche mich dann genau auf die Basis zu besinnen, die uns wirklich etwas Schönes ermöglicht. Dann, wenn nicht alles genau geplant ist und man morgens noch nicht weiß, wie der Tag enden wird, kann es ein perfekter Sommertag sein, der bleibt.

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