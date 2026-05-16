Die kleine Botin räumt den Sommer frei

Das ist auch schon der Schlüssel. Wir Erwachsenen haben das verlernt! Nicht jeder Tag muss gefüllt werden, um wertvoll zu sein. Kinder brauchen nicht rund um die Uhr Entertainment. Sie wollen Raum, Zeit und die echte Anwesenheit von uns Eltern. Das reicht und daraus bekommen sie die Sicherheit, für sich selbst herauszufinden, was es genau an dem Tag braucht, um ihn erfüllt zu gestalten. Vor allem in schweren Zeiten oder – wie bei uns – nach einer Trennung ist der Druck, „jetzt alles richtig“ machen zu müssen immer spürbar. Ich merke das häufig und versuche mich dann genau auf die Basis zu besinnen, die uns wirklich etwas Schönes ermöglicht. Dann, wenn nicht alles genau geplant ist und man morgens noch nicht weiß, wie der Tag enden wird, kann es ein perfekter Sommertag sein, der bleibt.