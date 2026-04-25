Die kleine Botin wächst über sich hinaus

Oft sind es Verbindungen oder Beziehungen (beruflich oder privat), wo ein „so kann es nicht bleiben“ spürbar wird und wahrscheinlich sind wir da noch im „Raupenstadium“! Hungrig, ein bisschen verloren, in Gefahr , nicht sehr wendig und suchend. Dann kommt das Stadium der „Puppe“: Rückzug, Klärung, Dunkelheit, Unsicherheit. Eine Entscheidung zur Veränderung ist selten bequem! Und meist auch erst mal Stillstand. SLOW DOWN TO SPEED UP! Was ich daraus mitgenommen habe? Entscheidungen dürfen sich so anfühlen, nur weil noch nichts „da“ ist, heißt es nicht, dass nichts passiert.