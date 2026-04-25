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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin wächst über sich hinaus

Niederösterreich
25.04.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Was mir der Schmetterling täglich im Leben zeigt und was er mit Entscheidungen zu tun hat. Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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Ich stand neulich mit den Kindern bei der Schmetterlingsbox, dem Naturprojekt wo wir Raupen dabei beobachten, wie sie zu Schmetterlingen werden, von dem ich in der letzte Woche berichtet habe. Die verpuppten Raupen hingen schon an der Wand, so still und regungslos von außen und doch so voller Leben! Wenn man nicht wüsste, was da im Inneren gerade passiert, wirkt es fast belanglos.

Aber hier geschieht die unglaubliche Veränderung. Die Metamorphose von Schmetterlingen ist für mich so viel mehr als ein Naturprojekt! Sie sind das Sinnbild für ganz viele Lebensabschnitte und Prozesse und auch ein Kompass für anstehende Entscheidungen. „Trust the Process“ ist inzwischen so ein Motto von mir geworden, denn oft lohnt es sich, auf die Intuition, den Lauf der Dinge oder aber einfach auf die Natur und den „Lauf der Dinge“ zu vertrauen.

Oft sind es Verbindungen oder Beziehungen (beruflich oder privat), wo ein „so kann es nicht bleiben“ spürbar wird und wahrscheinlich sind wir da noch im „Raupenstadium“! Hungrig, ein bisschen verloren, in Gefahr , nicht sehr wendig und suchend. Dann kommt das Stadium der „Puppe“: Rückzug, Klärung, Dunkelheit, Unsicherheit. Eine Entscheidung zur Veränderung ist selten bequem! Und meist auch erst mal Stillstand. SLOW DOWN TO SPEED UP! Was ich daraus mitgenommen habe? Entscheidungen dürfen sich so anfühlen, nur weil noch nichts „da“ ist, heißt es nicht, dass nichts passiert.

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