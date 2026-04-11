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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin startet jetzt richtig durch

Niederösterreich
11.04.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Warum der April der „echte“ Jahresbeginn ist und wie ich das nutze. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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April, April – wir alle kennen das Sprichwort und nicht nur in den beeindruckenden Wetterkapriolen zeigt dieser Monat seine Kraft!

Eigentlich ist jetzt der „echte“ Jahresbeginn, zumindest empfinde ich es so. Man spürt es morgens, wenn das Licht früher ins Zimmer fällt oder draußen, wenn es auch abends nicht mehr schneidend kalt ist und es frisch duftet. Alles wird grün, die Natur zeigt so richtig, wie erholt sie ist, und binnen weniger Tage haben sich die Wiesen und Wälder komplett verändert. Vielleicht ist der April genau deshalb der kraftvollste Monat und perfekt für echte Neuanfänge.

Ich merke es auch im Alltag. Vieles geht mit Tageslicht und milden Temperaturen leichter von der Hand, auch die To-Dos, die eben auch dazu gehören. Physisch geht alles leichter, der Körper will raus und Bewegung fühlt sich nicht mehr an wie Pflicht, sondern viel freier: Spaziergänge ohne Ziel, eine Laufrunde, die plötzlich viel leichter erscheint. Es fällt auch wieder leichter, mehr Wasser zu trinken und „leichter“ zu essen. Auch mental merke ich es deutlich. Der Kopf ist klarer und ich sortiere oft meine Gedanken beim Laufen in der frischen Luft, ohne Handy! Sogar das Familienleben wird noch schöner, wenn man wieder einen Teil nach draußen verlagern kann. Die Kids sind entspannter, weil sie mehr Bewegung bekommen, und das erste Eis schmeckt herrlich! Ich freue mich auf kraftvolle Wochen in der Natur!

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