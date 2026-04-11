Die kleine Botin startet jetzt richtig durch

Ich merke es auch im Alltag. Vieles geht mit Tageslicht und milden Temperaturen leichter von der Hand, auch die To-Dos, die eben auch dazu gehören. Physisch geht alles leichter, der Körper will raus und Bewegung fühlt sich nicht mehr an wie Pflicht, sondern viel freier: Spaziergänge ohne Ziel, eine Laufrunde, die plötzlich viel leichter erscheint. Es fällt auch wieder leichter, mehr Wasser zu trinken und „leichter“ zu essen. Auch mental merke ich es deutlich. Der Kopf ist klarer und ich sortiere oft meine Gedanken beim Laufen in der frischen Luft, ohne Handy! Sogar das Familienleben wird noch schöner, wenn man wieder einen Teil nach draußen verlagern kann. Die Kids sind entspannter, weil sie mehr Bewegung bekommen, und das erste Eis schmeckt herrlich! Ich freue mich auf kraftvolle Wochen in der Natur!