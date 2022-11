Diebe stahlen Bierfässer aus Getränkelager

„Ich sah noch, wie zwei Diebe im Klein-Lkw saßen, die Kfz-Türen zuschlugen und davonrasten“, schildert das Opfer. Anton W. hatte sich das Kennzeichen gemerkt. Abgesehen von der Anzeige bei der Polizei, gab der Getränkehändler die Daten an zwei Freunde in Ungarn weiter. Dank der Helfer konnte der Standort des Täterfahrzeuges ausgeforscht werden. Die Spur führt in die Gegend um die ungarische Stadt Veszprém, 120 Kilometer weit entfernt.