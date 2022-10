Oktober-Ende beschert uns noch einmal Sommertage

Der späteste Sommertag

Sommertage (also ab Werten ab 25 Grad) haben Seltenheitswert im Oktober und treten nach Angaben der Wetterexperten der Unwetterzentrale meist nur in Zusammenhang mit Föhn auf. Doch es ist in der Vergangenheit bereits vorgekommen, dass sich ein Sommertag sogar noch in den November verirrt hat - geschehen im Traun- und Mostviertel am 16. November 2002 an gleich mehreren Messstationen. Schwerer Föhnsturm ließ die Thermometermarke in Weyer auf bis zu 26,1 Grad klettern.