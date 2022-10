Zum Nationalfeiertag: Mut und Hoffnung

Aber am Nationalfeiertag nur Trübsal blasen? Nein! So berichten wir in der heutigen „Krone“ unter anderem auf S. 14/15 über eine repräsentative Umfrage, wonach die Stimmung in Österreich gar nicht sooo schlecht ist wie oft vermutet. Knapp zwei Drittel der Landsleute sind demnach weiter grundsätzlich mit der eigenen Lebenssituation zufrieden.