Stimmungslage im Land: So geht es Österreich

Das „Hoffnungsbarometer“ wird in der Schweiz seit 2009 jährlich erhoben. „Die Ergebnisse waren bisher immer recht stabil, aber seit der Pandemie wurde das Bedürfnis nach Sicherheit, wie ein sicherer Arbeitsplatz, wichtiger“, erklärt Prof. Krafft. Beginnend in der Schweiz, wird die Umfrage in Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten in Australien, Kolumbien, der Tschechischen Republik, Frankreich, Indien, Israel, Italien, Nigeria, Polen, Portugal, Spanien und Südafrika durchgeführt. Auch hier kann Krafft einen markanten Unterschied feststellen: „In europäischen Ländern sind die Zukunftserwartungen negativer als in Kolumbien oder Indien.“