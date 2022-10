Bundeswettbewerbsbehörde prüft Lebensmittelbranche

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) nimmt angesichts steigender Preise und Lieferkettenprobleme die heimische Lebensmittelbranche nun genauer unter die Lupe. Die Behörde will unter anderem herausfinden, wo in der Wertschöpfungskette die Preissteigerungen im Jahr 2022 hingeflossen sind, so die BWB am Dienstag in einer Aussendung. Sie prüft auch nach, wie sich die Konzentration innerhalb verschiedener Produktkategorien und der Anteil von Eigenmarken entwickelt hat.