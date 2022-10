Rewe bleibt hart und verzichtet auf Haribo & Co

Schließungswelle von Nahversorgern befürchtet

Greißlern und Nahversorgern machen die hohen Strompreise laut Wirtschaftskammer mehr zu schaffen: Sie warnte vor einer Schließungswelle, die 2023 drohe. Ende nächsten Jahres könnte die Zahl der Gemeinden, in denen es keinen Nahversorger mehr gibt, von 600 auf über 1000 steigen. Zwar seien die großen Supermarktketten ebenso von den Kostensteigerungen bei Strom betroffen, so Buchmüller. „Sie haben aber den längeren Atem“, spielte er auf die höhere Liquidität, Bonität und Marktmacht der Branchenführer an. Sie hätten mehr Möglichkeiten, gegenzusteuern und durchzutauchen.