Supermarkt wird von Mars nicht mehr beliefert

„Es ist richtig, dass Mars die Belieferung von Rewe in Österreich eingestellt hat“, sagte Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher am Donnerstag. Das betreffe nicht nur Riegel wie Snickers oder Mars, sondern auch Hunde- und Katzenfutter wie Pedigree und Whiskas sowie Wrigley‘s-Kaugummi oder Ben‘s-Reis. Hintergrund sei, dass Mars höhere Preise verlangt habe, „und zwar in einem Ausmaß, das wir nicht nachvollziehen können und das für uns völlig überzogen ist“.