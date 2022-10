Halloween gerettet: Hilfe trotz „Haribo-Embargo“

Versorgung doch gesichert?

Bei Rewe versucht man zu beruhigen. Laut Sprecher Paul Pöttschacher seien die Lager gefüllt: Goldbären und Co. stehen wie gewohnt in sämtlichen Billa-Filialen für Süßes oder Saures bereit - jedoch nur, solange der Vorrat reicht. Auch bei Spar ist man vorbereitet. Laut Sprecherin Nicole Berkmann sind die Spar-Filialen für den Halloween-Ansturm gewappnet und alle Haribo-Produkte in ausreichenden Mengen verfügbar. Zudem gibt es noch andere Süßigkeiten-Marken beim Nahversorger des Vertrauens.