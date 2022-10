Echte Probleme

Jetzt ist mit den stark steigenden Asylzahlen - 72.000 Anträge bis September, dreimal so viel wie letztes Jahr - noch ein echtes Problem dazugekommen. Symbolträchtig wachsen Zelte wie Schwammerln aus dem Boden, die Asylquartiere des Bundes sind voll. Von den Bundesländern erfüllen nur Wien und das Burgenland die Quote. Das erinnert an die Ohnmacht der EU. Manche Mitgliedsländer lassen die anderen im Stich. Einer Lösung des Flüchtlingsproblems sind wir deshalb seit 2015 keinen Schritt näher gekommen. Das ist auch ein echtes Problem.