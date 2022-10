Schmid-Beichte: Opposition sieht Regierung am Ende

Die am Dienstag bekannt gewordenen Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid gegen Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ziehen eine Sondersitzung des Nationalrats nach sich. Nach einem entsprechenden Vorstoß der FPÖ kam am Donnerstagabend die Unterstützung der SPÖ durch Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner: „Wann, wenn nicht jetzt“, meinte sie in der „ZiB 2“. Die NEOS fordern indes Neuwahlen. Auch Rendi-Wagner sieht die Regierung gelähmt.