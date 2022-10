Schmid-Beichte: Wem Geldstrafen oder Häfn drohen

Benko soll Schmid um steuerliche Absetzbarkeit ersucht haben

Benko habe laut Schmid um steuerliche Absetzbarkeit seines Privatjets ersucht. Ein weiteres Begehr betraf eine Liegenschaft in der Wiener Innenstadt (Tuchlauben). Schmid will sich für die Anliegen eingesetzt haben - im Gegenzug habe Benko einen hoch dotierten Job in seiner Signa in Aussicht gestellt. Schmid zu den Ermittlern: „Wir haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren.“ Ein wesentlicher Punkt zur Umkehr sei gewesen, als seine Mutter ihm gesagt habe: „So haben wir dich nicht erzogen, wenn du etwas falsch gemacht hast, dann steh dazu - und das mit allen Konsequenzen.“