Georgien nominiert FIS-Präsident Johan Eliasch

Im Kampf um eine Verlängerung seiner Amtszeit geht FIS-Präsident Johan Eliasch auf einem Ticket des georgischen Verbandes in die Wahl am 11. Juni in Belgrad. Das gab der Internationale Ski- und Snowboard-Verband bekannt. Der britisch-schwedische Unternehmer Eliasch steht seit 2021 an der Spitze der FIS. 2021 war er noch von den Briten ins Rennen geschickt worden. Diese setzen diesmal auf ihre Geschäftsführerin Victoria Gosling. Die Liste umfasst fünf Personen.