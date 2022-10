Politische Schatten über geplanter „Solar-Novelle“

Eine „Punktlandung“ nannte Franz Angerer, Chef der Österreichischen Energieagentur, Niederösterreichs diese Woche präsentierten Weg in die Energieunabhängigkeit. Auch andere Experten sparten nicht mit Lob an dem ambitionierten Öko-Vorhaben. In der Landtagssitzung am Donnerstag hätten erste Punkte des Weges beschlossen, das Niederösterreichische Raumordnungsgesetz - wie berichtet - dahingehend abgeändert werden sollen.