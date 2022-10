Wie Niederösterreich energieunabhängig werden will

Erneuerbare als Trumpf

Grundprämisse der Maßnahmen ist der weitere Ausbau der erneuerbaren Energieträger (Sonnen-, Wind- und Wasserkraft sowie der Biomasse, siehe Grafik). Dabei könne man laut Pernkopf in Niederösterreich auf einem bereits vor Jahren eingeschlagenen Weg aufbauen. „Wenn ich mich an meinen Eintritt in die Landesregierung 2009 zurückerinnere, dann sind damals 345 Windräder in Niederösterreich gestanden. Heute sind es 750 Windräder, die in ganz Niederösterreich bilanziell so viel erneuerbaren Strom produzieren, wie im ganzen Land auch verbraucht wird. Also 100 Prozent blau-gelber Strom aus Erneuerbarer Energie“, erklärt der Landesvize.