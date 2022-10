Rückenwind für den blau-gelben Energie-Fahrplan

Fünf Maßnahmen - ein großes Ziel: unabhängig bei der Energieversorgung zu werden. Am Dienstag hatten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr Vize Stephan Pernkopf erklärt, wie das in NÖ gelingen soll. Die oberste Prämisse für den Energie-Fahrplan ist - wie berichtet - der weitere Ausbau der erneuerbaren Energieträger. Vor allem bei Wind- und bei Sonnenkraft erwartet man sich Verbesserungen. Gelingen sollen diese durch Änderungen im Raumordnungsgesetz, die gestern in den zuständigen Ausschuss des Landtages eingebracht worden sind und im November beschlossen werden.