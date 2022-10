OPEC-Ausnahme von Arbeitsrecht verfassungswidrig

Die Ausnahme der OPEC von der österreichischen Arbeitsgerichtsbarkeit ist verfassungswidrig. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat den Staatsvertrag mit der Organisation erdölexportierender Länder, die ihren Sitz in Wien hat, geprüft und teils für verfassungswidrig befunden, so das Höchstgericht am Donnerstag. Die Prüfung wurde ausgelöst, nachdem ein gekündigter ehemaliger Mitarbeiter deswegen den VfGH angerufen hatte. Die OPEC will nun laut VfGH eigene Rechtsschutzgarantien schaffen.