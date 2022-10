OPEC torpediert Sanktionen gegen Russland

Während die USA und Europa versuchen, mit Sanktionen die Haupteinnahmequellen Russlands deutlich zu reduzieren - in diese Richtung geht auch der derzeit in der EU debattierte Gaspreisdeckel -, werden diese Maßnahmen unter anderem durch die Allianz der erdölproduzierenden Länder massiv torpediert. In der Vorwoche beschloss die OPEC nämlich in Kooperation mit einigen Nicht-Mitgliedsstaaten wie Russland (OPEC+) eine Kürzung der weltweiten Fördermenge um zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) täglich. Das hat vor allem in den USA für Entrüstung gesorgt. Rufe nach einem „Einfrieren“ der Kooperation mit Saudi-Arabien werden laut.