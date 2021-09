Mobbing und Sexismus: Vorwürfe gegen OPEC

Der OPEC Funds an der Top-Adresse Wiener Parkring ist eine internationale Organisation zur Finanzierung von Entwicklungshilfe. „Das Management wurde gewechselt, und das neue Team besteht aus früheren Angestellten der Islamic Arab Bank“, erklärt eine Mitarbeiterin, die unter massivem Mobbing leidet. So seien sämtliche Österreicher, die im vergangenen Jahr entlassen wurden, durch frühere Angestellte der Islamic Arab Bank ersetzt worden. Sie würden sogar besser bezahlt als die Vorgänger. Nun wehe im Deutschmeister-Palais am Ring ein anderer Wind.