OPEC dreht im April den Ölhahn auf

Viel besser ging es anderswo auch nicht, von Asien bis New York gingen die Indizes alleine am Mittwoch um 1,5 bis 2,0 Prozent in die Knie. Gold profitierte nicht mehr, der Preis pro Unze schmolz leicht, blieb aber auf Monatssicht noch um mehr als sechs Prozent im Plus. Etwas mehr Nachfrage gab es bei Bitcoin, die nach dem Sturz auf gut 38.000 Dollar nun wieder in Richtung 44.000 Dollar zulegen konnten.