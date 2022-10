Frau gefoltert: Verdächtiger sitzt jetzt in U-Haft

Mit schweren Verletzungen musste am Samstag eine 28-Jährige in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Die Frau war laut Polizei von einem Bekannten in einer Wohnung in Innsbruck stundenlang festgehalten und schwer misshandelt worden. Das Opfer erlitt einen Rippenbruch, eine Gehirnerschütterung und Prellungen.