Frau (28) gefoltert? Verdächtiger streitet Tat ab

Frau erlitt Rippenbruch und Prellungen

Die 28-Jährige konnte in einer Minute der Unachtsamkeit ihre Mutter kontaktieren. Diese schlug Alarm und verständigte die Polizei, die schlussendlich gewaltsam in die Wohnung eindrang und den Mann festnahm. Die junge Frau erlitt unter anderem einen Rippenbruch, mehrere Prellungen sowie eine Gehirnerschütterung und wurde zunächst in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Mittlerweile konnte sie aber wieder in häusliche Pflege entlassen werden.